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Журнал «Профиль»

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Накопительные пенсии в августе вырастут, а участники СВО получат новую меру поддержки

С августа в России вступает в силу ряд законов. Основные изменения касаются индексации пенсионных выплат, поддержки участников добровольческих формирований, ужесточения ответственности за нарушения в сфере связи и защиты персональных данных, а также порядка получения налоговых уведомлений, сообщил в пятницу, 31 июля 2-26 года, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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