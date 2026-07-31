С августа в России вступает в силу ряд законов. Основные изменения касаются индексации пенсионных выплат, поддержки участников добровольческих формирований, ужесточения ответственности за нарушения в сфере связи и защиты персональных данных, а также порядка получения налоговых уведомлений, сообщил в пятницу, 31 июля 2-26 года, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии