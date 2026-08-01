Максим Дрозд показал редкое фото с дочерью Софией

Актер Максим Дрозд, многодетный отец, поделился редким фото с дочерью Софией. Известный по сериалу «Ликвидация», он рассказал о силе характера своих дочерей и спортивных достижениях Софии, которой в феврале исполнилось 16 лет.
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