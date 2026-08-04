Продажи «Одиссеи» Гомера в российских книжных магазинах выросли в июле более чем в 3,5 раза (на 254 процента) после премьеры одноименного фильма Кристофера Нолана, поставленного им по собственному сценарию.
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