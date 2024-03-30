Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл

ЕБ Елена Бреслова "Почему мы продолжаем продавать США титан и уран, укрепляя их военный потенциал? Почему на третий год войны целы украинские мосты и туннели, почему через Украину до сих пор на Запад идёт нефть и газ?" наверное, потому Сталин - Отец родной, Лукашенко- Батька, а Путин - торговец!

Владимир Карпов Действительно - почему избранный в очередной раз народом президент Путин не слышит глас народа, не отвечает на поднятые выше в тексте народные вопросы ??? А ведь он - слуга народа !!!