144-й жертвой теракта в "Крокусе" стал прохожий, отдавший куртку пострадавшему 144-й жертвой трагедии в "Крокусе" стал Карен Енгибарян, который оказался рядом с залом во время теракта и помогал спасать людей из здания концертного комплекса.
Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
"Почему мы продолжаем продавать США титан и уран, укрепляя их военный потенциал? Почему на третий год войны целы украинские мосты и туннели, почему через Украину до сих пор на Запад идёт нефть и газ?" наверное, потому Сталин - Отец родной, Лукашенко- Батька, а Путин - торговец!
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15 час.
Владимир Карпов
Действительно - почему избранный в очередной раз народом президент Путин не слышит глас народа, не отвечает на поднятые выше в тексте народные вопросы ??? А ведь он - слуга народа !!!
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15 час.
Владимир Карпов
Действительно - почему избранный в очередной раз народом президент Путин не слышит глас народа, не отвечает на поднятые выше в тексте народные вопросы ??? А ведь он - слуга народа !!!
Ответить
15 час.
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