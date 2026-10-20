HR-директор Татьяна Грибкова рассказала, что сотрудник, заболевший во время ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет право на его продление или перенос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Хуснуллин заявил ...
- Песков: размещени...
- Путин вечером при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым