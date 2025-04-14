Алексей Чумаков пояснил свои слова на скандальном интервью Светлане Бондарчук

Недавно Чумаков и Ковальчук прервали долгое молчание и дали совместное интервью Светлане Бондарчук, после которого на них обрушилась волна хейта из-за высказываний Чумакова о его любовных похождениях в начале карьеры.
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