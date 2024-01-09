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«Какой привет, такой и ответ». Специалисты жестко ответили всем, кто распространяет панику по поводу тигров в Приморье

«Какой привет, такой и ответ». Специалисты жестко ответили всем, кто распространяет панику по поводу тигров в Приморье

9 января в Telegram-каналах распространилось паническое видео и обращение жителей Анучинского округа о том, что им страшно выходить из домов, по улицам буквально разгуливают тигры и снимают собак с цепей.

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