«Третий» в битве Израиля и ХАМАС: кто в тени?

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лина любимцева

Что особо гадать? Ответь на вопрос: КОМУ ВЫГОДНО? И все станет понятно. А ВЫГОДНО Израилю (Нетаньяху) и США (Байдену). У последних моментом, с началом боестолкновений, резко выросли акции ВПК и будут "хорошие вести" победных реляций правления Байдена... Перед выборами победка нужна... . ......А Нетаньяху выгодно стать "победителем" (что там стоит ХАМАС и сектор Газа заколбасить, с уровнем вооружения в Израиле?), и прекратятся акции протеста в отношении новой судебной реформы. А ведь Нетаньяху уже был кандидатом НА ВЫЛЕТ. А так сейчас "хэрой" будет...