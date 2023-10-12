Страна и люди
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Страна и люди

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«Третий» в битве Израиля и ХАМАС: кто в тени?

«Третий» в битве Израиля и ХАМАС: кто в тени?

События 7-8 октября застали Израиль врасплох, никто не ожидал, что движение ХАМАС способно разрушить «высокотехнологичную» стену между анклавом и еврейским государством, подавить систему ПВО «Железный купол» и захватить в плен большое число высокопоставленных командиров ЦАХАЛ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Что особо гадать? Ответь на вопрос: КОМУ ВЫГОДНО? И все станет  понятно. А ВЫГОДНО Израилю (Нетаньяху) и США (Байдену). У последних моментом, с началом боестолкновений, резко выросли акции ВПК и будут &quot;хорошие вести&quot; победных реляций правления Байдена... Перед выборами победка нужна... . ......А Нетаньяху выгодно стать &quot;победителем&quot; (что там стоит ХАМАС и сектор Газа  заколбасить, с уровнем вооружения в Израиле?), и прекратятся акции протеста в отношении новой судебной реформы. А ведь  Нетаньяху уже был кандидатом НА ВЫЛЕТ. А так сейчас &quot;хэрой&quot; будет...
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