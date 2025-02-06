Бастрыкин указал на более дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов

Серьезной угрозой для общества стали все более дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов.Председатель Следкома Александр Бастрыкин на заседании расширенной коллегии сообщил об этом неприятном факте.
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