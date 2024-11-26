Из Иркутска на СВО отправили восьмую партию гуманитарной помощи

Из Иркутска в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарного груза. Необходимые для бойцов вещи собрали волонтеры и общественные организации из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Усть-Илимска, а также Иркутского и Киренского районов.