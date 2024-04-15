Приговор осужденному за взятку высокопоставленному росгвардейцу решили оспорить

Прокуратура оспорила приговор экс-замначальника департамента Росгвардии Копытову Главная военная прокуратура решила оспорить приговор бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову.
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