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Аналитик Дроздов: доллар уже "выше крыши" и без решений Банка России может дорасти до 120 рублей

Аналитик Дроздов: доллар уже "выше крыши" и без решений Банка России может дорасти до 120 рублей

Финансовый аналитик Сергей Дроздов утверждает, что доллар в последнее время растет без откатов, его уровень уже "выше крыши", без решений Банка России в поддержку рубля американская валюта может дорасти до 120 рублей, хоть и тяжело прогнозировать на каком временном отрезке.

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Комментарии
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АИ
Алексей Иванов
Финансово-экономическая политика ЦБ - это национальный позор!!! Вообще не понятно , что еще в ЦБ делает (а точнее по ходу вообще ничего не делает - греет чужое место) Набиулина , пора бы уже ей дать оттуда хорошего пинка .
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