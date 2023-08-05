Аналитик Дроздов: доллар уже "выше крыши" и без решений Банка России может дорасти до 120 рублей

Финансовый аналитик Сергей Дроздов утверждает, что доллар в последнее время растет без откатов, его уровень уже "выше крыши", без решений Банка России в поддержку рубля американская валюта может дорасти до 120 рублей, хоть и тяжело прогнозировать на каком временном отрезке.