«Насколько надо быть лживой, чтобы опуститься ниже дна», – свекровь Алексы хочет подать на невестку в суд и уже представила доказательства ее клеветы

Конфликт в семье Алексы продолжает набирать обороты. Обстановка в знаменитом семействе накалена до предела.
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