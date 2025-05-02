Железная Орда: в «Мире Кораблей» показали загадочный тизер нового режима

Железная Орда: в «Мире Кораблей» показали загадочный тизер нового режимаВ рамках фестиваля «Games From Russia 2025» разработчики онлайн-экшена «Мир Кораблей» представили мрачный и атмосферный тизер нового режима под названием «Железная Орда».
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