В России количество хакерских атак через скомпрометированные данные сотрудников выросло на 10%.

01.11.2023 [07:58] За первые девять месяцев этого года количество хакерских атак на компании через скомпрометированные данные сотрудников увеличилось на 10 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
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