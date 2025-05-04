Легкий самолет врезался в жилые дома в Калифорнии, один человек погиб

Один человек погиб при крушении легкого самолета в американском штате Калифорния в субботу днем. Собранный из самодельных деталей аэроплан Vans RV-10 врезался в жилые дома в Сими-Вэлли, передает ABC News.
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