Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Легкий самолет врезался в жилые дома в Калифорнии, один человек погиб

Легкий самолет врезался в жилые дома в Калифорнии, один человек погиб

Один человек погиб при крушении легкого самолета в американском штате Калифорния в субботу днем. Собранный из самодельных деталей аэроплан Vans RV-10 врезался в жилые дома в Сими-Вэлли, передает ABC News.

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