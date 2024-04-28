Сотрудниками полиции выявлены факты мошенничества при получении выплат

Сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области установлено, что две жительницы города Иванова, 35-ти и 25-ти лет, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.