Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Политика как она есть

Член-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук, политологу Константину Сивкову принадлежит недавно вызвавшая широкий резонанс фраза о том, что российской армии политики по каким-то причинам не дают воевать в полную силу.