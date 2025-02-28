Будет ли девальвация рубля в марте 2025 года – оценки экспертов РБК Евгения КомароваОценивая ситуацию на валютном рынке, эксперты РБК прокомментировали вероятность девальвации рубля в марте 2025 года.
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