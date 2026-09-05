Жизнь на освобожденных территориях 5 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей» 11:46 Все педагоги, переехавшие в Херсонскую область, обеспечены временным жильем 11:01 Жители Голопристанского округа участвуют в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы Для удобства граждан работают мобильные избирательные пункты — проголосовать можно прямо на придомовых территориях с соблюдением всех требований закона.
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