Жизнь на освобожденных территориях 5 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Запорожское Агентство Новостей» 11:46 Все педагоги, переехавшие в Херсонскую область, обеспечены временным жильем 11:01 Жители Голопристанского округа участвуют в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы Для удобства граждан работают мобильные избирательные пункты — проголосовать можно прямо на придомовых территориях с соблюдением всех требований закона.