Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд на рынке этанола

Выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд на рынке этанола

На рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд По данным системы маркировки, у оптовых компаний на складах «зависло» более 100 млн л нелегального медицинского спирта, за который они не заплатили акциз.

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