CNN узнал о требованиях Зеленского к новому главкому ВСУ Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский требует от нового главкома украинской армии Александра Сырского разработать план боевых действий, который позволил бы избежать тупика на поле боя и мобилизации еще большого числа граждан.
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