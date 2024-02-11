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CNN узнал о требованиях Зеленского к новому главкому ВСУ Сырскому

CNN узнал о требованиях Зеленского к новому главкому ВСУ Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский требует от нового главкома украинской армии Александра Сырского разработать план боевых действий, который позволил бы избежать тупика на поле боя и мобилизации еще большого числа граждан.

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