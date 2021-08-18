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Какая "молочка" не самая полезная – правда от диетолога

Какая "молочка" не самая полезная – правда от диетолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Кисломолочная продукция является обязательной частью здорового рациона, поскольку содержащиеся в ней бактерии благотворно влияют на микрофлору кишечника, однако не все такие продукты одинаково полезны.

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