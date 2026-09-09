Рецепт пикантных кабачков с паприкой по-венгерски: вкусная заготовка на зиму, которую съедают первой

Благодаря нейтральному вкусу кабачки отлично сочетаются со специями. Очень оригинальными они получаются, если замариновать их с паприкой и другими популярными в венгерской кухне приправами – чесноком, семенами горчицы, душистым перцем и лавровым листом.
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