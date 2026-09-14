🐘✨ Сегодня, в День рождения Бога Ганеши, приглашаем на онлайн-ритуал Благополучия. В этот вечер мы создадим пространство, где можно обратиться с просьбами, освободить путь для нового и настроиться на благоприятные перемены.
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