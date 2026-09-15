Ужесточение санкций, белковые добавки и банные дни

- Российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев оплатил празднования на Багамах после майской свадьбы сына президента США Дональда Трампа — младшего и Беттины Трамп; - Комитет палаты представителей США одобрил начало рассмотрения билля Грэма; - В Институте Склифосовского рассказали о пациенте, которому после нескольких лет ежедневного приёма белковых добавок потребовалась трансплантация почки; - Минпросвещения РФ подготовило проект приказа с нормативами численности: один педагог-психолог на 200 воспитанников детсада, 300 школьников или 500 студентов колледжей; - В Москве становится больше бань, примерно две трети клиентов — моложе 35 лет.