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Ужесточение санкций, белковые добавки и банные дни

Ужесточение санкций, белковые добавки и банные дни

- Российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев оплатил празднования на Багамах после майской свадьбы сына президента США Дональда Трампа — младшего и Беттины Трамп; - Комитет палаты представителей США одобрил начало рассмотрения билля Грэма; - В Институте Склифосовского рассказали о пациенте, которому после нескольких лет ежедневного приёма белковых добавок потребовалась трансплантация почки; - Минпросвещения РФ подготовило проект приказа с нормативами численности: один педагог-психолог на 200 воспитанников детсада, 300 школьников или 500 студентов колледжей; - В Москве становится больше бань, примерно две трети клиентов — моложе 35 лет.

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