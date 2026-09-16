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SPORT24.ru

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Барко впервые после болезни сыграл за «Спартак» — вышел на замену в матче с «Факелом»

Барко впервые после болезни сыграл за «Спартак» — вышел на замену в матче с «Факелом»

Сегодня, 16 сентября, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сыграл за красно-белых впервые после болезни.

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