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«Белые хакеры» взломали сервисы OpenAI при помощи Claude

Исследователи по кибербезопасности из компании Hacktron AI с помощью модели Claude от Anthropic получили доступ к аккаунту сотрудника OpenAI в ChatGPT, а через него – к внутренней программной инфраструктуре компании.

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