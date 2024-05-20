Ситуацию комментирует Яна Заславец - председатель ТОСа посёлка Калинино 1: "Чтобы понять, что сделано, надо показать как было до.
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Ситуацию комментирует Яна Заславец - председатель ТОСа посёлка Калинино 1: "Чтобы понять, что сделано, надо показать как было до.