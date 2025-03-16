Войска ВДВ в Курском приграничье уничтожили более 15 беспилотников ВСУ за сутки

Публикуем видео работы десантников в Курском приграничье от Минобороны РФ.Личный состав взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск успешно отразил атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в приграничных районах Курской области.
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