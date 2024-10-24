Нижегородская пенсионерка из-за мошенников лишилась квартиры и денег

В криминально-загадочную историю попала нижегородка Нина Зудина. Мошенники убедили её продать квартиру, уверяя, что сделка фиктивная, а когда пенсионерка вышла из банка с деньгами, у неё всю сумму забрали какие-то люди.
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