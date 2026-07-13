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Авторадио

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Платная парковка в Московской области подорожает на 30%

Платная парковка в Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков - 130 рублей, для мотоциклов - 35.

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