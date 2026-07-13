Платная парковка в Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков - 130 рублей, для мотоциклов - 35.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии