Резервом ВСУ для Часова Яра стали труповозки, «Абрамсы» горят из-за глупости комбригов боевиков: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 6 марта 2024 года Юлия СоколоваНа передовой зафиксированы потери американских танков Abrams — по данным Министерства обороны РФ, уничтожено две единицы, и, возможно, третий также пострадал.