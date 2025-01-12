Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 813 подписчиков

Атака дрона ВСУ в Херсонской области: погибла пенсионерка, ранен мужчина

Атака дрона ВСУ в Херсонской области: погибла пенсионерка, ранен мужчина

В Херсонской области село Старая Збурьевка подверглось атаке дрона ВСУ. В результате 76-летняя женщина погибла, а 57-летний мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх