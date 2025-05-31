Соседи Украины ждут ее поражения. Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».