Соседи Украины ждут ее поражения. Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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