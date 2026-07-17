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Наш потерянный мир

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Наемник из Колумбии рассказал о конфликте с командирами ВСУ

Наемник из Колумбии рассказал о конфликте с командирами ВСУ

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами.

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