Наемник из Колумбии рассказал о конфликте с командирами ВСУ

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами.
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