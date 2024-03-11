Шоу-бизнес: «Вдруг родила. Троих. И в ряд…»: Дочка Михаила Задорнова впервые рассказала о своей личной жизни

Единственная и к тому же внебрачная дочь Михаила Задорнова, давно обосновалась на Мальте. Девушка редко делится подробностями личной жизни, но недавно, в своих социальных сетях, она в сатирической манере раскрыла некоторые факты о своей семье, чем шокировала своих подписчиков.
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