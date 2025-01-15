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ФСБ обнародовала показания повесившего 120 людей палача вермахта Мартина Фойербаха

ФСБ обнародовала показания повесившего 120 людей палача вермахта Мартина Фойербаха

ФСБ обнародовала показания повесившего 120 людей палача вермахта Мартина Фойербаха.В августе 1935 года Фойербах вступил в полк штурмовиков в Вене, в то время австрийская национал-социалистическая партия действовала нелегально.

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