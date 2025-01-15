ФСБ обнародовала показания повесившего 120 людей палача вермахта Мартина Фойербаха.В августе 1935 года Фойербах вступил в полк штурмовиков в Вене, в то время австрийская национал-социалистическая партия действовала нелегально.
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