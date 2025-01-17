Венчурное дитя компромисса. Джей Ди Вэнс устроит все части глубинного государства в США

© Getty Images / Drew Angerer586 прочтений 2 дня назад За 10 дней до инаугурации нового-старого президента США Дональда Трампа сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, более известный, как Джей Ди Вэнс, подал в отставку, побыв в Сенате чуть больше двух лет.