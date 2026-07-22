Трамп одобрил соглашение США с Саудовской Аравией о ядерной программе на 30 лет

Документ, который в ближайшие дни направят в Конгресс США, предполагает выделение десятков миллиардов долларов и ключевую роль американских компаний в развитии ядерной инфраструктуры королевства, сообщила The Wall Street Journal в среду, 22 июля 2026 года.
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