«Чёрную кошку» вражды между японцами и русскими вбросили американцы

Посол-провокатор обещает бывшим японским жителям Курил помочь «вернуться домой» Посол США в Токио Рам Эммануэль уже не первый раз вмешивается в японо-российские отношения, своими заявлениями о «поддержке» Вашингтоном незаконных территориальных притязаний на российские земли подзуживая Токио на продолжение и активизацию реваншистских устремлений к пересмотру итогов Второй мировой войны.
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