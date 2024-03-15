«Чёрную кошку» вражды между японцами и русскими вбросили американцы

Посол-провокатор обещает бывшим японским жителям Курил помочь «вернуться домой» Посол США в Токио Рам Эммануэль уже не первый раз вмешивается в японо-российские отношения, своими заявлениями о «поддержке» Вашингтоном незаконных территориальных притязаний на российские земли подзуживая Токио на продолжение и активизацию реваншистских устремлений к пересмотру итогов Второй мировой войны.