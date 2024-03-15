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Добрый Мир

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  • Ливень
    ободрать енту европку как липку, забрать украденное у нас и на пени с процентами выставитьЕвропа взмолилась...
  • vagas Karlito
    Рано или поздно санкции отменят!))Придут новые лидеры!! Ну так они еще не пришли  что торопиться  помогать то!?)) Ну ...Европа взмолилась...
  • карла карлова
    Сколько еще Россия будет терпеть англию?Пора принимать серьзные меры против этой вонючки.«Англичанка» спал...

«Чёрную кошку» вражды между японцами и русскими вбросили американцы

«Чёрную кошку» вражды между японцами и русскими вбросили американцы

Посол-провокатор обещает бывшим японским жителям Курил помочь «вернуться домой» Посол США в Токио Рам Эммануэль уже не первый раз вмешивается в японо-российские отношения, своими заявлениями о «поддержке» Вашингтоном незаконных территориальных притязаний на российские земли подзуживая Токио на продолжение и активизацию реваншистских устремлений к пересмотру итогов Второй мировой войны.

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