Управляемая ракета 9М133-2 из состава ПТРК «Корнет» в зоне СВО. ▪️Изделие 9М133М-2 отличаются от базовой версии увеличенной до 8 км дальностью, а так же усиленной боевой частью.
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Управляемая ракета 9М133-2 из состава ПТРК «Корнет» в зоне СВО. ▪️Изделие 9М133М-2 отличаются от базовой версии увеличенной до 8 км дальностью, а так же усиленной боевой частью.
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