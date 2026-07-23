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Татар-информ

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В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса

В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Движение транспорта и пешеходов по улице Карла Маркса в Казани временно ограничат из-за реконструкции внутриканальных тепловых сетей, сообщили в пресс-центре мэрии города.

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