В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Движение транспорта и пешеходов по улице Карла Маркса в Казани временно ограничат из-за реконструкции внутриканальных тепловых сетей, сообщили в пресс-центре мэрии города.
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