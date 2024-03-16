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Экс-арбитр Федотов об озвучивании решений после ВАР: «Неудачный эксперимент, это неинформативно. Для чего это? Это не то место, где нужно объяснять детали»

– Арбитров стали меньше приглашать на просмотр ВАР после введения правила о необходимости оглашения решения после просмотра эпизода? – Особо-то не на что было приглашать.

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