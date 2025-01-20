В Ленинградской области пройдет зимний марафон «Дорога жизни»

Старт объединит около 5 тысячи бегунов Двадцать шестого января в Ленинградской области пройдет 56-й зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.