Возмездие за Киров и склады Wildberries? Киев сокрушён баллистическими ракетами. Местные назвали поражённые объекты

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. В ночь на 24 июля под ударом оказались город Киров, а также сразу три склада Wildberries - в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленобласть) и в Симферополе.