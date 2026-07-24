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Царьград

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Возмездие за Киров и склады Wildberries? Киев сокрушён баллистическими ракетами. Местные назвали поражённые объекты

Возмездие за Киров и склады Wildberries? Киев сокрушён баллистическими ракетами. Местные назвали поражённые объекты

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. В ночь на 24 июля под ударом оказались город Киров, а также сразу три склада Wildberries - в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленобласть) и в Симферополе.

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