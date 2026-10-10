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Шмидт предупредил об угрозе новых «Гераней» и изменении войны дронов

Шмидт предупредил об угрозе новых «Гераней» и изменении войны дронов

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, связанный с разработкой и поставками Украине ударных беспилотников Hornet, признал серьёзное изменение в технологическом противостоянии России и Украины.

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