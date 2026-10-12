Поздравляем Самсонову Татьяну с днём рождения! В этот день рождения хочу пожелать самого простого и настоящего: здоровья без болезней, поддержки без условий, удачи без лишних усилий.
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