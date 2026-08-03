Су-57 получил новую ракету РВВ-СДМ Су-57 с ракетами РВВ-СДМ во внутреннем отсекеСначала — фотография пары ракет в грузоотсеке Су-57, затем пресс-релиз с обещание.
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Су-57 получил новую ракету РВВ-СДМ Су-57 с ракетами РВВ-СДМ во внутреннем отсекеСначала — фотография пары ракет в грузоотсеке Су-57, затем пресс-релиз с обещание.
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