Электросерфы стали одним из самых дорогих летних развлечений для россиян

Однако по массовости они пока заметно уступают сапбордам Этим летом россияне стали значительно чаще арендовать электросерфы — спрос на прогулки на моторизированных досках вырос примерно на 70% по сравнению с прошлым годом.
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