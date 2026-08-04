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Электросерфы стали одним из самых дорогих летних развлечений для россиян

Электросерфы стали одним из самых дорогих летних развлечений для россиян

Однако по массовости они пока заметно уступают сапбордам Этим летом россияне стали значительно чаще арендовать электросерфы — спрос на прогулки на моторизированных досках вырос примерно на 70% по сравнению с прошлым годом.

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